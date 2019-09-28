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  • Son Güncelleme: 28.09.2019 16:14

açıkladı: Jandarmaya 6 teslim edildi

Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı Başkanı , 'na 6 adet 'nın teslim edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Başkanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'na 6 adet Bayraktar TB2 Silahlı () teslim ettiklerini açıkladı.

Demir, şimdiye kadar 100'den fazla yerli İHA ve SİHA'yı güvenlik güçlerinin envanterine katmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

BAYRAKTAR TB2 SİHA'NIN ÖZELLİKLERİ
İHA ve SİHA'lar iç güvenlik operasyonlarının yanı sıra son dönemde gerçekleştirilen sınır ötesi harekatlarda önemli görevler üstleniyor.

Havada kalma süresi 24 saati bulan, 27 bin 30 feet irtifa rekoruna sahip Bayraktar TB2, 100 kilogram yük taşıyabiliyor. Bayraktar TB2, üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor.

Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip.

Bayraktar TB2, gerektiğinde dost muharip uçaklar için lazerle hedef işaretlemesi yapabiliyor

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