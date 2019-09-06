Gökyüzünün savaşan silahları İHA ve SİHA'ların karargahı ilk kez görüntülendi!

ŞİPŞAK 30 KM

Deniz Kuvvetleri'ndeki Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Araçları, Deniz Kurdu-2019 tatbikatında karaya yönelik yapılan atışları başarıyla gerçekleştirdi. Bu araçlar gerektiği zaman deniz hedeflerini de tahrip edebiliyor. Sözkonusu SİHA'lar ayrıca uzun süre havada kalarak denizde düzensiz göçle mücadele konusunda önemli görevler üstleniyor. Savaş gemileri, deniz karakol uçakları ve deniz helikopterlerine yüksek irtifadan destek sağlayan bu araçlar çok etkin. Buna bizzat şahit olduk. Yer istasyonunda bulunduğumuz sırada filo personeli, denizde şüpheli bir gemiyi takibe aldı. 10 kilometre irtifadaki Bayraktar SİHA, sözkonusu gemiye 30 kilometre mesafeden zoom yaparak net bir görüntü elde etti.