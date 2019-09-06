Gökyüzünün savaşan silahları İHA ve SİHA'ların karargahı ilk kez görüntülendi!
Akdeniz ve Ege'de 24 saat nöbet tutan İHA ve SİHA'ların karargahı ilk kez görüntülendi. Sondaj gemilerimiz Fatih ve Yavuz'a havadan destek veren 'demir kuşlar', düzensiz göç ve insan kaçakçılarını da anbean takip ediyor. Özgün tasarım ve teknik gücüyle tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken gökyüzünün savaşan silahları SİHA'lar özellikleriyle ön plana çıkıyor. Peki, Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) özellikleri nedir? Bayraktar TB2 SİHA hangi özelliklere sahip? İşte, Türk savunma sanayisinin son yıllarda gerçekleştirdiği en önemli projelerden biri olan SİHA'lara dair tüm detaylar...
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katıldığı günden bu yana birbirinden başarılı işlere imza atan İHA ve SİHA'lar Doğu Akdeniz'de de nöbette. Türkiye'nin Fatih ve Yavuz gemileriyle iki koldan yürüttüğü sondaj faaliyetlerine hava desteği sağlayan İHA/SİHA'lar, bölgede oluşabilecek tehlikelere karşı her an tetikte bekliyor. Hava Kuvvetleri'ndeki başarısını Doğu Akdeniz'in sıcak sularına da taşıyan insansız hava araçları, Çanakkale'deki 313. Deniz İHA-S İnsansız Hava Aracı Filo Komutanlığı'ndan yönetiliyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde geçtiğimiz yıl faaliyete geçen üs, kapılarını ilk kez açtı.
3 BİN SAAT UÇTULAR
6 Ağustos 2018'de kurulan İHA Filo Komutanlığı, aralık ayında İHA/SİHA'ları envanterine aldı. O günden bu yana keşif, gözetleme ve düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi amacıyla 7/24 faaliyet için düğmeye basıldı. Geçen sürede 3 bin saat uçuş gerçekleştiren İHA'lar, Ege ve Akdeniz sahillerini yakından izliyor. İHA'larca elde edilen görüntüler ilgili izleme merkezlerine aktarılarak olası bir sıkıntı anında duruma hemen müdahale ediliyor.
GÖKYÜZÜNDEKİ GÖZÜMÜZ
Bu aşamadan sonra sıra İHA/SİHA'ların havalanmasına geliyor. Uçuş pistinde yerini alan 'gökyüzündeki gözümüz' Akdeniz ve Ege'deki görev alanlarına doğru yol alıyor. Planlanan uçuşlar için 24 saat havada kalan insansız hava araçlarının operasyon süresi sona erdiğinde Muğla-Dalaman'da bulunan diğer deniz hava üssü ile irtibata geçiliyor. Çanakkale'den havalanan İHA'ların görevi bittiği zaman hemen Dalaman'daki İHA'lar havalanıp nöbeti devralıyor.
BÜYÜK BİR EKİP VAR
Her dakika havada bulunan İHA'lar Deniz Kuvvetleri'nin Dalaman'daki üssü ile birlikte koordineli şekilde faaliyet gösteriyor. Burada görevli personel 2 saat önceden gelerek uçuş hazırlığı kapsamında birifing alıyor. Hava şartları, görev yerleri, yakıt, uçağın son uçuş ağırlığı gibi kontroller yapılıyor. Uçuşa 1 saat kala ise İHA'ların takip edildiği, uçuşunun sağlandığı Yer Kontrol İstasyonları (YKİ) önünde toplanarak son kontroller yapılıyor.
ŞİPŞAK 30 KM
Deniz Kuvvetleri'ndeki Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Araçları, Deniz Kurdu-2019 tatbikatında karaya yönelik yapılan atışları başarıyla gerçekleştirdi. Bu araçlar gerektiği zaman deniz hedeflerini de tahrip edebiliyor. Sözkonusu SİHA'lar ayrıca uzun süre havada kalarak denizde düzensiz göçle mücadele konusunda önemli görevler üstleniyor. Savaş gemileri, deniz karakol uçakları ve deniz helikopterlerine yüksek irtifadan destek sağlayan bu araçlar çok etkin. Buna bizzat şahit olduk. Yer istasyonunda bulunduğumuz sırada filo personeli, denizde şüpheli bir gemiyi takibe aldı. 10 kilometre irtifadaki Bayraktar SİHA, sözkonusu gemiye 30 kilometre mesafeden zoom yaparak net bir görüntü elde etti.