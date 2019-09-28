Elazığ'da son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.29'da yerin 9.15 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER (28 EYLÜL 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.09.28 15:35:29 41.2037 39.1383 22.5 -.- 3.1 2.9 EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ)

2019.09.28 15:35:22 37.2502 27.8795 5.2 -.- 1.3 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA)

2019.09.28 15:29:51 38.6862 39.8575 7.3 -.- 3.0 3.1 SEYDILI-PALU (ELAZIG)

2019.09.28 14:40:24 38.9983 25.8570 2.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2019.09.28 14:10:16 40.8708 28.3125 17.3 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI

2019.09.28 14:03:03 40.8670 28.2755 14.5 -.- 3.8 3.7 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.28 13:14:10 39.5400 27.0288 12.5 -.- 1.5 -.- BOSTANCI-EDREMIT (BALIKESIR)

2019.09.28 13:03:11 37.0410 34.6832 0.0 -.- 1.2 -.- PIROMERLI-TARSUS (MERSIN)

2019.09.28 12:37:56 39.4910 25.8545 10.7 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2019.09.28 12:32:27 36.8008 32.8823 0.0 -.- 1.4 -.- BALKUSAN-ERMENEK (KARAMAN)

2019.09.28 12:23:41 34.2777 24.9837 11.5 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2019.09.28 12:21:34 41.2085 28.9005 0.0 -.- 1.2 -.- ODAYERI-EYUP (ISTANBUL)

2019.09.28 12:14:58 36.3528 29.2495 16.6 -.- 1.6 -.- KARADERE-FETHIYE (MUGLA)

2019.09.28 12:14:08 39.4990 27.0362 10.1 -.- 1.9 -.- KIZIKLI-BURHANIYE (BALIKESIR)

2019.09.28 12:04:02 39.6545 26.9915 13.3 -.- 1.3 -.- ORTAOBA-EDREMIT (BALIKESIR)

2019.09.28 12:02:38 39.0970 27.5192 0.0 -.- 1.9 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR)

2019.09.28 11:45:09 39.5030 27.0260 7.2 -.- 2.9 -.- KIZIKLI-BURHANIYE (BALIKESIR)

2019.09.28 11:41:29 40.8515 28.3217 8.2 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI

2019.09.28 11:40:45 37.2182 27.8772 0.0 -.- 1.7 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA)

2019.09.28 11:16:36 37.8650 29.7592 5.0 -.- 1.7 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)

2019.09.28 10:59:51 36.1345 32.5390 29.5 -.- 1.9 -.- INAL-GAZIPASA (ANTALYA)