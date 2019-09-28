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  • Son Güncelleme: 28.09.2019 18:37

'da artçı ler devam edecek mi? Yeni deprem olur mu? Deprem uzmanı açıkladı!

26 Eylül Perşembe günü merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde bir meydana geldi. AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Silivri açıklarında 26 Eylül'de oluşan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntı sayısının 314'e ulaştığı belirtildi. Peki, 'da artçı depremler devam edecek mi? Yeni deprem olur mu? Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

İstanbul'da artçı depremler devam edecek mi?

Perşembe günü İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 5.8 şiddetindeki deprem nedeniyle büyük panik yaşadı. Silivri açıklarında 26 Eylül'de oluşan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntı sayısının 314'e ulaştığı açıklandı. Peş peşe yaşanan artçı depremlerin vatandaşlar İstanbul'da artçı depremler devam edecek mi sorusuna yanıt ararken Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

DEPREM UZMANI ŞÜKRÜ ERSOY'DAN AÇIKLAMA

"Deprem gerçeğini bugün bir kez daha hatırladık. 5.8 büyüklüğündeki deprem enerji olarak yeri kırabilecek bir enerjiye sahip. Elbette bundan sonra büyük deprem olabilir mi? Teorik olarak olur.

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