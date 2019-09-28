CHP tarafından düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı, bugün İstanbul'da gerçekleştirildi. Muhaliflerin davet edilmediği toplantıda, terör örgütü PYD'ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes konuştu. Holmes, yaptığı açıklamalarla eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya çalıştı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na çok sert tepki geldi. Sosyal medyadan yapılan yorumda "Siz bu ülkeye ihanet için özel olarak mı görevlendirildiniz?" sorusu yöneltildi.

İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU KONUŞMACI OLARAK KATILDI

CHP tarafından uluslararası düzeyde düzenlenen "Suriye'de Barışa Açılan Kapı - Uluslararası Suriye Konferansı" gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın yaptığı konferansa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmacı olarak katıldı.

SKANDAL İFADELER KULLANDI

Katılımcılar arasında yer alan ve terör örgütü PYD'ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes skandal ifadeler kullandı. O konferansta terör örgütünü 'barış gücü' olarak nitelendiren Holmes, "PYD Kürt ağırlıklı bir yapı değil artık. Yüzde 60 oranında Araplardan oluşuyor. Kürtler, Süryaniler, Ezidiler, Hristiyanlar , Türkmenler var. Yani Suriye Halklarının temsilcisi ve içinde etnik çeşitliliği barındırıyor" dedi.

KILIÇDAROĞLU SÖZ VERMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğu, konferansa terör örgütlerinin davet edilmeyeceği sözünü vermişti. Kılıçdaroğlu, 'PYD de katılacak mı?' Sorusuna "Onlar hariç, onların dışında. Suriye'nin Dışişleri Bakanlığından bir yetkili olabilir, gelebilir" cevabını vermişti.

HOMES PYD'NİN ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

Amy Austin Holmes, uluslararası alanda terör örgütü PYD'nin çalışmalarına destek veriyor. Amerika'da ve Avrupa'da PYD lehine lobi çalışmalarında aktif rol alıyor.

Holmes'in sosyal medya hesabı, terör örgütü PYD saflarındaki teröristlerle verdiği pozlarla dolu.

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