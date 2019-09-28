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  • Son Güncelleme: 28.09.2019 18:08

konferansına yandaşı 'i davet eden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na çok sert tepki!

Bugün tarafından 'da düzenlenen Uluslararası Konferansı'na terör örgütü yandaşı 'in davet edilmesine dan tepki yağdı. Bir Twitter kullanıcısı "Siz bu ülkeye ihanet için özel olarak mı görevlendirildiniz?" diyerek CHP Genel Başkanı ve Başkanı 'na sert tepki gösterdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, konferansa terör örgütlerinin davet edilmeyeceği sözünü vermişti. CHP'nin davet ettiği Holmes, uluslararası alanda terör örgütü PYD'nin çalışmalarına destek veriyor. Amerika'da ve Avrupa'da PYD lehine lobi çalışmalarında aktif rol alıyor.

tarafından düzenlenen Uluslararası Konferansı, bugün 'da gerçekleştirildi. Muhaliflerin davet edilmediği toplantıda, terör örgütü 'ye yakınlığıyla tanınan konuştu. Holmes, yaptığı açıklamalarla eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya çalıştı. Konferansa konuşmacı olarak katılan ve İmamoğlu'na çok sert tepki geldi. dan yapılan yorumda "Siz bu ülkeye ihanet için özel olarak mı görevlendirildiniz?" sorusu yöneltildi.

İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU KONUŞMACI OLARAK KATILDI
CHP tarafından uluslararası düzeyde düzenlenen "Suriye'de Barışa Açılan Kapı - Uluslararası Suriye Konferansı" gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı 'nın yaptığı konferansa Başkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmacı olarak katıldı.

SKANDAL İFADELER KULLANDI
Katılımcılar arasında yer alan ve terör örgütü PYD'ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes skandal ifadeler kullandı. O konferansta terör örgütünü 'barış gücü' olarak nitelendiren Holmes, "PYD Kürt ağırlıklı bir yapı değil artık. Yüzde 60 oranında Araplardan oluşuyor. Kürtler, Süryaniler, Ezidiler, Hristiyanlar , Türkmenler var. Yani Suriye Halklarının temsilcisi ve içinde etnik çeşitliliği barındırıyor" dedi.

KILIÇDAROĞLU SÖZ VERMİŞTİ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğu, konferansa terör örgütlerinin davet edilmeyeceği sözünü vermişti. Kılıçdaroğlu, 'PYD de katılacak mı?' Sorusuna "Onlar hariç, onların dışında. Suriye'nin Dışişleri Bakanlığından bir yetkili olabilir, gelebilir" cevabını vermişti.

HOMES PYD'NİN ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR
Amy Austin Holmes, uluslararası alanda terör örgütü PYD'nin çalışmalarına destek veriyor. Amerika'da ve Avrupa'da PYD lehine lobi çalışmalarında aktif rol alıyor.

Holmes'in sosyal medya hesabı, terör örgütü PYD saflarındaki teröristlerle verdiği pozlarla dolu.

İŞTE O KARELER:


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