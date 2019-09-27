Hazine ve Maliye Bakanlığı, reasrans kapasite ihtiyacının karşılanması için Türk Reasürans AŞ kurulduğunu duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı Türk Reasürans AŞ Yeni Ekonomik Program kapsamında "ekonomik dengelenme" ve "sağlıklı sürdürülebilir büyüme" hedeflerine sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamak, Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini arttırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacıyla faaliyete geçti.

Türk Reasürans AŞ Genel Müdürü olarak Selva Eren atandı.

Eren yaptığı ilk açıklamasında "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın stratejik hedeflerine ulaşması konusunda Türk Re olarak alacağımız sorumluluk ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlayacağız. Türk Reasürans piyasası ihtiyaçları doğrultusunda kapasite artışı sağlayacak ve esnek reasürans çözümlerimiz ile sigorta sektörü paydaşlarının aradığı taze kan olacağız" ifadelerini kullandı.

REASÜRANS NEDİR?

Reasürans; daha önce sigorta ettirilmiş riskin, belirli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta ettirilmesidir. Sigorta şirketleri, teminatını vermiş oldukları risklerin aynı zamana gelmesi olasılığından dolayı hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans ya da başka bir deyişle mükerrer sigorta yaptırırlar. Bu sayede sigorta şirketleri, üzerinde bulunan riskleri diğer sigorta şirketleriyle paylaşarak güvenli alanda kalabilmektedir.

REASÜRANS NASIL İŞLER?

Reasüransın gerçekleşmesi için ilk önce sigortalı ile sigortacı arasında bir poliçe olması ve bir rizikonun gerçekleşmesi gerekmektedir. Daha sonra da sigortacının bu sigorta akdinden dolayı yüklendiği rizikonun gerçekleşmesi halinde uğrayacağı zararı tazmine yönelik ikinci bir akdin varlığı gerekmektedir. Sigortacı ile onun uğrayabileceği zararı tazmin yükümlülüğü altına giren diğer sigortacı arasındaki bu ikinci akit, bir reasürans akdidir. Sigortacı ile onun uğrayabileceği tazminin yükümlülüğü altına giren diğer sigortacıya, yani reasürans işlemini gerçekleştiren sigortacıya reasürör denmektedir.

REASÜRANS'A NEDEN GEREK DUYULUR?

Sigorta kapsamına artık hemen hemen her şey girmektedir. Menkul değerlerden, taşınmazlara kadar hatta insan vücudunda ki organlara kadar her şey sigortalanabilmektedir. Durumu böyle olunca bazı risklerin gerçekleşmesi durumunda ciddi sonuçlar doğmaktadır. Reasürans işlemi sayesinde tüm bu riskler bölüştürülmekte ve ortaya çıkan ciddi sonuçlar daha kolay çözülmektedir.