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  • Son Güncelleme: 27.09.2019 19:31

'nde tepki çeken isimler! Kendileri çalıp kendileri oynuyor

’li tarafından 8. etkinliği düzenlendi. Etkinliğe konuk olarak edebiyatçılar ve yazarlar değil de CHP’li başkanlar davet edildi. Başkanı , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı , Başkanı ve Başkanı , bir panelde buluşacak. Etkinliğe CHP’li başkanların davet edilmesi ‘Bu nasıl ?’ dedirtti.

Sarıyer Edebiyat Günleri'nde tepki çeken isimler!

'li tarafından düzenlenen Edebiyat Günleri etkinliğine tepki yağıyor. Edebiyatseverler, yazarlarla buluşmayı beklerken karşılarında CHP'li Başkanları gördü.

CHP'NİN EDEBİYAT ANLAYIŞI ŞAŞIRTMADI
25 Eylül Çarşamba günü başlayan 8. , festivali 'ın vereceği konser ile sona ereceği açıklandı. Etkinlikte panele katılacak olan isimler ise skandal olarak nitelendirildi. Edebiyat günleri kapsamında hazırlanan afişte edebiyatseverler CHP'li başkanların isimlerini gördü. Etkinliğe, Başkanı , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı , Başkanı ve Başkanı 'ın panelde konuşacağı öğrenildi. Etkinlik CHP'nin edebiyat anlayışını da gözler önüne serdi.

BU NASIL EDEBİYAT GÜNÜ?
Paneldeki isimlere vatandaşlar sosyal medya tepki gösterdi. Yazar beklerken CHP'li isimleri gören vatandaşlar 'Bu nasıl ?' diyerek eleştirilerini dile getirdi.

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