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  • Son Güncelleme: 27.09.2019 19:45

’li ’e sert çıktı: i dahi çıkarlarına alet ediyor

İstanbul milletvekili hesabından T3 Vakfıyla ilgili yalan bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın ardından Genel Müdürü kendisine belgeli yanıt verdi. Twitter'dan açıklama yapan Bayraktar, "T3 Vakfımızın 1 kuruş dahi destek almadığı tarafından mahkemeye bildirilmesine rağmen çamur siyaset tarzı durmuyor, i dahi çıkarlarına alet edebiliyor." ifadelerini kullandı.

Haluk Bayraktar'dan CHP'li Gürsel Tekin'e sert tepki!

İstanbul milletvekili hesabından T3 Vakfıyla ilgili yalan bir paylaşımda bulunarak karalamaya çalıştı. Bu paylaşımın ardından Genel Müdürü kendisine belgeli yanıt verdi.


Haluk Bayraktar

Twitter'dan açıklama yapan Bayraktar, T3 Vakfı'nın 'nden tek kuruş almadığını, söylenenlerin iftira olduğunu dile getirdi.

"DEPREMİ DAHİ ÇIKARLARINA ALET EDİYORLAR"
Haluk Bayraktar, "T3 Vakfımızın 1 kuruş dahi destek almadığı İBB tarafından mahkemeye bildirilmesine rağmen çamur siyaset tarzı durmuyor, depremi dahi çıkarlarına alet edebiliyor. Ne olursa olsun gençlerimize yönelik bilim ve teknoloji eksenindeki faaliyetlerimiz durmaksızın devam edecektir." dedi.

"DEPREM KONUSUNDAKİ DUYARLILIĞIMIZI DA TEKNOFEST'TE GÖREBİLİRDİNİZ"

T3 Vakfı da "Türkiye'de bilim ve teknolojinin gelişimi için T3 Vakfımızın yaptığı çalışmaları bu ülkenin iyiliğini isteyen herkes takdir ediyor. Deprem konusundaki duyarlılığımızı da TEKNOFEST'teki eğitim programlarında görebilirdiniz. Bakmaya niyetiniz olsaydı! @gurseltekin34" açıklamasında bulundu.

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