CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin sosyal medya hesabından T3 Vakfıyla ilgili yalan bir paylaşımda bulunarak karalamaya çalıştı. Bu paylaşımın ardından Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar kendisine belgeli yanıt verdi.



Haluk Bayraktar

Twitter'dan açıklama yapan Bayraktar, T3 Vakfı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tek kuruş almadığını, söylenenlerin iftira olduğunu dile getirdi.

"DEPREMİ DAHİ ÇIKARLARINA ALET EDİYORLAR"

Haluk Bayraktar, "T3 Vakfımızın 1 kuruş dahi destek almadığı İBB tarafından mahkemeye bildirilmesine rağmen çamur siyaset tarzı durmuyor, depremi dahi çıkarlarına alet edebiliyor. Ne olursa olsun gençlerimize yönelik bilim ve teknoloji eksenindeki faaliyetlerimiz durmaksızın devam edecektir." dedi.

"DEPREM KONUSUNDAKİ DUYARLILIĞIMIZI DA TEKNOFEST'TE GÖREBİLİRDİNİZ"

T3 Vakfı da "Türkiye'de bilim ve teknolojinin gelişimi için T3 Vakfımızın yaptığı çalışmaları bu ülkenin iyiliğini isteyen herkes takdir ediyor. Deprem konusundaki duyarlılığımızı da TEKNOFEST'teki eğitim programlarında görebilirdiniz. Bakmaya niyetiniz olsaydı! @gurseltekin34" açıklamasında bulundu.