Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili, "Gelinen noktadan memnun değiliz. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü kendimiz temizleriz" dedi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili, "Gelinen noktadan memnun değiliz. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü kendimiz temizleriz" dedi.
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