Diplomasi, istihbarat ve kriminoloji tarihinin en korkunç cinayeti olarak nitelendirilen Cemal Kaşıkçı cinayetinin öncesindeki dört gün boyunca yaşanan vahşet trafiğinin ses kayıtları ortaya çıktı.

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği 28 Eylül'de, Kaşıkçı henüz binada iken İstanbul'da görevli Suudi Arabistan Genel İstihbarat Teşkilatı (RİARiaset'ül İstihbarat'il Amme) İstasyon Şefi El Muzeyni, Kaşıkçı'nın konsolosluğa geldiğini acil koduyla Riyad'a bildirdi. RİA İstanbul İstasyon Şefi ile 15 kişilik infaz müzakere tim lideri Mahir Abdülaziz M. Mıtrib arasında saat 14:22 ve 14:27'de iki ayrı konuşma gerçekleşti. Oysa bundan yalnızca bir gün önce 27 Eylül'de Suudi teknik istihbarat yetkilileri, Başkonsolosluk'ta dinleme cihazı olup olmadığı konusunda bir teftiş yaptılar, ancak böcek (dinleme cihazı) bulamadılar. Bu yetkililer 29 Eylül günü saat 17:15'te Riyad'a döndüler. 28 Eylül'de Kaşıkçı'nın uçağı İstanbul'dan 14:40'ta kalkmadan önce, kendisinin 2 Ekim'de tekrar konsolosluğa geleceği bilgisi Suudi görevliler tarafından telefonla Riyad'a iletildi. İlk aramada Muzeyni, Mıtrib ile konuştu. Mıtrib konuşma esnasında, 'iletişim ofisine' Hatim'in (Kâhtani'yi kast ediyor) verdiği talimatı ilettiğini söyledi. İletişim ofisi, Suud El Kâhtani tarafından yönetilen Sinek Ordusu gibi troll ordularını yöneten ofisin adı. İstasyon Şefi Muzeyni, Mıtrib'in bu sözüne karşılık Kaşıkçı için şunları söyledi: "Evet, hepimiz şok olduk. Sadece konuştuk. Nasılsın diye sordum. Resmi bir şey yok, ama aranan kişilerden biri olduğu biliniyor. Ama kendisiyle ilgili bir sorun olup olmadığına dair servisimizden herhangi bir yazı almadık."

'ÖZEL BİR MESELE'

Aynı gün, yani 28 Eylül'de saat 19:08'de, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed El Uteybi, Riyad'daki Kâhtani'nin ofisinden bir yetkili şahısla telefonda görüştü.

Kaşıkçı cinayetinden 'özel bir mesele' ve 'çok gizli bir görev' olarak bahsedilen bu konuşmada yetkili şahıs, Uteybi'ye aynen şöyle dedi:

"Devlet güvenlik başkanı beni aradı. Bir görevleri var. Özel bir mesele için heyetinizden herhangi birini istiyorlar. Protokolünüzde yer alan birini istiyorlar. Eğer gerekirse izin bile alabilir."

İşte bu cümleler Devlet Güvenlik Başkanı'ndan gelen Kaşıkçı cinayeti talimatının Muhammed bin Selman'ın oluru ile işlenemeyeceğinin delili. Konuşmanın devamında yetkili, görevi üstlenecek kişilerden birinden bahsederken "Bu adam güvenilir mi?" diye sordu ve "Ayarlamalar yapacaklar. Bir bilet alsın (Muzeyni'yi kast ediyor), ben başka şeyleri söyleyeceğim. Onlar ayarlayacaklar çünkü tatil" diye devam etti. Sonrasında da "Yazışma için vakit yok, çünkü uzayacak" diyerek 'cinayet operasyonunun aciliyeti'ni vurguladı. Onun ardından "Eğer görev güvenlikle ilgiliyse, Asyeri var" diyerek kimliği ve görevi belirlenemeyen birinden bahsetti. Başkonsolos Uteybi, "Evet, görev güvenlikle ilgili" diye yanıt verdi.

Yetkili kişi de buna karşılık "Görevin bir yükümlülük olduğunu söylüyor. Onu sadece dört-beş günlüğüne istiyor. Konaklama dâhil her şeyi ayarlayacaklar. Bana numarasını gönderin. Ben de onlara bir saat sonra gönderirim. İletişime geçerler" dedi.



GİZLİ KONUŞMALAR KAYITLARA GİRDİ

Ardından saat 20:04'te Başkonsolos Muhammed El Utebyi, Suudi İstih-baratı'nın İstasyon Şefi El Muzeyni ile görüştü. Konuşma aynen şöyle gerçekleşti:

El Muzeyni: Bir şey var mı?

Uteybi: Evet, Riyad'da acil bir eğitim var. (Kaşıkçı cinayeti öncesindeki hazırlıkları kast ediyor.) Beni Riyad'dan aradılar. Bana protokolde çalışmış bir yetkili istediklerini söylediler. Ancak mesele çok gizli. Hiç kimse bilmemeli.

El Muzeyni: Orada hiçbir şey yok mu?

Uteybi: Hayır, mesele var. Ancak mesele oldukça hızlı gelişti.



İNFAZ TİMİNE KOMİSYON DEDİLER

1 Ekim günü saat 21:48'de kimlikleri bilinmeyen iki Suudi görevlisi konuştu:

- Yarın Suudi Arabistan'dan bir komisyon geliyor; konsoloslukta yapacakları bir şey var. Benim katımda ofiste yapacakları bir şey olacak.

- Tamam, öyleyse birinci katta mı?

- Hayır, benim ofisimin yanında. İçerideki işleri iki veya üç gün sürecek ve yukarıdaki ofisten sorumlu olacak hiçbir personel üyeleri yok.

- Pekâlâ, ben saat 8:00'da konsoloslukta olurum. (Sabah)