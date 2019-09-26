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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 17:36

, çekmiyor? ? , , ...

'da meydana gelen büyük sonrasında vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşlar yakınlarını aramak için cep telefonlarına sarıldı. Fakat cep telefonlarında şebeke sorunu yaşanıyor. Bu şebeke sorunun nedeni ve ne zaman düzeleceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. ’dan yapılan açıklamada “İstanbul’daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda sorun olmadığı tespit edildi. Bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.” açıklaması yaptı., ve kullanıcıları şebeke sorununu ne zaman düzeleceğini araştırıyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Peki , çekmiyor? ?

Telefonlar neden çekmiyor, arama yapmıyor?

Cep telefonları, İstanbul'da yaşanan 6.0 şiddetindeki depremin ardından arama yapmıyor. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone operatörlerinde şebeke sorunu görülürken, vatandaşlar bu sorunun ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladı. Peki, telefon neden arama yapmıyor? Türk Telekom, Turkcell, Vodafone şebeke sorunu ne zaman düzelecek? Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

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HaberlerGüncel HaberleriTelefonlar neden arama yapmıyor, çekmiyor? Şebeke ne zaman düzelecek? Türk Telekom, Turkcell, Vodafone...
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