Cep telefonları, İstanbul'da yaşanan 6.0 şiddetindeki depremin ardından arama yapmıyor. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone operatörlerinde şebeke sorunu görülürken, vatandaşlar bu sorunun ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladı. Peki, telefon neden arama yapmıyor? Türk Telekom, Turkcell, Vodafone şebeke sorunu ne zaman düzelecek? Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.