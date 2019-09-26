Depremin ardından İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor! İşte İstanbul'da yollarda son durum...

İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Gelen bilgilere göre depremin büyüklüğü 5.8 olarak açıklandı. Şimdi İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş İstanbul yol durumu hakkında bilgi edinmek istiyor.

İSTANBUL'DA YOL DURUMU