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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 21:34

Depremin ardından İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor! İşte İstanbul'da yollarda son durum...

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu gelişmenin ardından İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş hakkında araştırmalar yapıyor. İşte merak edilen detaylar...

İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor!

İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Gelen bilgilere göre depremin büyüklüğü 5.8 olarak açıklandı. Şimdi İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş İstanbul yol durumu hakkında bilgi edinmek istiyor.

İSTANBUL'DA YOL DURUMU

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