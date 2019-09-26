17 Ağustos depremi şiddeti neydi? 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetinde, kaç saniye oldu? Resmi rakamlara göre 17 bin 480 insanın hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi 7.4 şiddetinde gerçekleşti. Büyüklük, etkilediği alan ve sebep olduğu maddi kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak nitelendirilmektedir. Türkiye'nin kuzey bölgelerden boydan boya geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı bölümünde meydana gelen deprem, 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03:01'de başladı ve 45 saniye sürdü. Sadece Kocaeli bölgesinde 17 bin civarında bina depremin ilk dalgasında çökerken, 91 bin konut orta hasar, 102 bin 822 konut az hasar gördü. 14 bin 133 işyeri hasar gördü. depremin ardından bölgede yaklaşık 45 bin prefabrik konut yaptırıldı. 150 binin üzerinde vatandaş kalıcı konutlar yapılana kadar prefabrik ve çadırlarda barındı.