17 Ağustos depremi şiddeti neydi? 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetinde, kaç saniye oldu? Resmi rakamlara göre 17 bin 480 insanın hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi 7.4 şiddetinde gerçekleşti. Büyüklük, etkilediği alan ve sebep olduğu maddi kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak nitelendirilmektedir. Türkiye'nin kuzey bölgelerden boydan boya geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı bölümünde meydana gelen deprem, 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03:01'de başladı ve 45 saniye sürdü. Sadece Kocaeli bölgesinde 17 bin civarında bina depremin ilk dalgasında çökerken, 91 bin konut orta hasar, 102 bin 822 konut az hasar gördü. 14 bin 133 işyeri hasar gördü. depremin ardından bölgede yaklaşık 45 bin prefabrik konut yaptırıldı. 150 binin üzerinde vatandaş kalıcı konutlar yapılana kadar prefabrik ve çadırlarda barındı.
17 Ağustos depremi şiddeti neydi? 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetinde, kaç saniye oldu?
İstanbul'da bugün meydana gelen şiddetli deprem akıllara 17 Ağustos 1999 yılını getirdi. 20 yıl önce, 17 Ağustos 1999 sabah 03:02'de merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depremi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen deprem sonrası resmi raporlara göre 17 bin 480 kişi öldü, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü. Türkiye tarihini derinden etkileyen "Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 150 binin üzerinde vatandaş kalıcı konutlar yapılana kadar prefabrik ve çadırlarda barındı. 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetinde, kaç saniye oldu?
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