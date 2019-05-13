Bir süre kayıp olarak aranan genç kız, annesinin sevgilisi tarafından öldürüldüğü idida edildi. Kadın ise canına kıydı. Her şeyi bilen kuzen ise sırra kadem bastı. Olay geçen yıl Kocaeli'de yaşandı. 17 yaşındaki Ecem Balcı, ortadan kayboldu. Annesi Esra Ercömert'in erkek arkadaşı Süleyman Kara tarafından katledildiği ileri sürüldü. Katil zanlısı tutuklandı, Ercömert ise yaşamını sonlandırdı. Adli Tıp'tan Nisan ayında gelen raporda ise genç kızın, Kara'nın söylediği gibi, elle boğularak ölmediği, ölüm nedenin ise anlaşılmadığı belirtildi.

Gözler, her şeyi bildiği iddia edilen, Ercömert'in kuzeni Aslı Aydın'a çevrildi. Kadının adresini değiştirdiği, sosyal medya hesaplarını kapatarak ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Mahkeme, Aydın'ı tanıklık için arıyor.

Mevlüt Yüksel