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'de 17 yaşındaki , hunharca katledildi

'de 17 yaşındaki , hunharca katledildi. Annesi Esra Ercömert intihar etti. Gözler, ortadan kaybolan ve her şeyi bildiği iddia edilen 'a çevrildi...

'Aydın'lanmadı!

Bir süre kayıp olarak aranan genç kız, annesinin sevgilisi tarafından öldürüldüğü idida edildi. Kadın ise canına kıydı. Her şeyi bilen kuzen ise sırra kadem bastı. Olay geçen yıl 'de yaşandı. 17 yaşındaki Ecem Balcı, ortadan kayboldu. Annesi Esra Ercömert'in erkek arkadaşı Süleyman Kara tarafından katledildiği ileri sürüldü. Katil zanlısı tutuklandı, Ercömert ise yaşamını sonlandırdı. 'tan Nisan ayında gelen raporda ise genç kızın, Kara'nın söylediği gibi, elle boğularak ölmediği, ölüm nedenin ise anlaşılmadığı belirtildi.

Gözler, her şeyi bildiği iddia edilen, Ercömert'in kuzeni Aslı Aydın'a çevrildi. Kadının adresini değiştirdiği, sosyal medya hesaplarını kapatarak ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Mahkeme, Aydın'ı tanıklık için arıyor.

Mevlüt Yüksel

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