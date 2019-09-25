Şule Çet davasında keşif raporuna itiraz Şule Çet, 20. kattan atılarak katledildi. Olay yeri keşif raporunda “Atlamış ya da atılmış olabilir” denildi. Aile, tüm delillerin irdelenmediği gerekçesiyle rapora itiraz etti.

Ankara'da üniversiteli Şule Çet (23), 28 Mayıs 2018'de bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek can verdi. Korkunç olayla ilgili Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopside tecavüz bulguları tespit edildi. Davaya bakan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, geçen yıl keşif gerçekleştirdi. Keşif raporunda, ceset, çorap ve ayakkabıların Çet'in 20. kattan atlaması veya atılması durumunda da olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği belirtildi. Çet'in ailesinin avukatları rapora itiraz etti. İtiraz dilekçesinde tüm delillerin irdelenmediği iddia edildi. Dilekçede, "Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Başkanlığı ile ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nden birer akademisyenin de dahil olacağı bir kuruldan yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz" denildi.