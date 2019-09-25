Havadan panik Antalya Konyaaltı Sahili'nde denize doğru alçalan uçağı görenler, panikledi. Vatandaşlar uçağın düştüğünü zannetti. Daha sonradan uçağın su almak için alçalan yangın söndürme uçağı olduğu belirlendi. İşte Takvim Gazetesi’nin 25 Eylül 2019 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

Antalya Konyaaltı Sahili'nde denize doğru alçalan uçağı görenler, panikledi. Vatandaşlar uçağın düştüğünü zannetti. Daha sonradan uçağın su almak için alçalan yangın söndürme uçağı olduğu belirlendi. Deniz seviyesine kadar alçalan uçak, su aldıktan sonra yükseldi. Uçağın düşmediğini anlayan vatandaşlar rahat bir nefes alırken, söz konusu uçağın yangın söndürme filosuna katılan yeni uçaklardan biri olduğu belirlendi.



ŞEHİTLERE ACI VEDA

Türkiye, dün şehitlerine ağladı. Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröresitlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün cenazesi Kocaeli'de, Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi de Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehitlerin cenaze töreninde gözyaşları sel olup aktı.



TRUMP ÇİN VE İRAN'I SUÇLADI

ABD Başkanı Trump, BM Kurulu'nda İran ve Çin'i hedef aldı. "İran'a yaptırımlar sürecek, daha sert yaptırımlar gelecek. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz" diyen Trump, Çin'i de hırsızlıkla suçladı: Çin'in 5 yıllık kalkınma planını geliştirmek için para çaldılar. Çin, ABD şirketlerinin çiplerini kopyaladı.



F-16'LAR YİNE SURİYE'DE UÇTU

Milli Savunma Bakanlığı, F-16'ların Suriye hava sahasında 2. kez uçtuğunu açıkladı. Öte yandan TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesi dün gerçekleşti. Devriyenin 3.5 saat sürdüğü kaydedildi.



PKK'NIN SUİKAST ARŞİVİ ELE GEÇİRİLDİ

Mardin'de Kıran-2 Operasyonu kapsamında ele geçirilen bir bilgisayarda terör örgütü PKK'nın bölgede yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylemlerin yer aldığı arşiv ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin arasında, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik suikast talimatı verildiği de ortaya çıktı. Operasyonda ayrıca kalem şeklinde kimyasal 8 fünye bulundu.



YARGITAY 2 VEKİLİN CEZASINI ONADI

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olarak kabul edilen KCK ana davasında, HDP milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'na "terör örgütü üyeliği" suçundan verilen hapis cezalarını onadı. Güven ve Farisoğulları hakkında kesinleşen hükmün bir örneğinin, TBMM Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.



ALİ YILDIZ'A FETÖ'DEN HAPİS

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi. Eski Yargıtay üyesi Ali Yıldız, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.