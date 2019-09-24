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  • Son Güncelleme: 25.09.2019 05:33

Başkan Erdoğan, Trump'ın verdiği resepsiyona katıldı

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu vesilesiyle heyet başkanları onuruna Lotte New York Palace Hotel'de resepsiyon verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın heyet başkanları onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

Başkan Erdoğan, Trump'ın resepsiyonuna katıldı

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu vesilesiyle heyet başkanları onuruna Lotte New York Palace Hotel'de resepsiyon verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki programının ardından Trump tarafından verilen resepsiyona katıldı.

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