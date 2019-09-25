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Oğlunun cenazesini aldı

Diyarbakır annesi İkram Gürtürk, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlunun cenazesini aldı. Cenazeyi teslim alan Gürtük ailesi, Muş'a döndü. Eylemi sürdüren ailelerin sayısı ise 45'e yükseldi.

Oğlunun cenazesini aldı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 23. güne girdi. Muş'tan gelip eyleme katılan İkram Gürtük, 5 yıldır kayıp olan oğlu Musa'nın (21), terör örgütü PKK'ya yönelik Görese Dağı'nda düzenlenen hava harekatında, etkisiz hale getirildiğini öğrendi. Cenazeyi teslim alan Gürtük ailesi, Muş'a döndü. Eylemi sürdüren ailelerin sayısı ise 45'e yükseldi.

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