Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.09.2019 20:51
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 21:07

'de yine bilindik manzaralar! Kenti götürdü, 'li konserinde eğlendi

'de etkili olan nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Tüm bu felaketler yaşanırken 'li Başkanı 'in Harbiye'de CHP'li Başkanı ile birlikte konserine gidip eğlenmesi vatandaşı isyan ettirdi. "Oy istemeye geldi mi oy istiyorlar" şeklinde tepkilerde bulunan evine su basan İzmirli bir vatandaş, belediyeyi defalarca kez uyardıklarını ifade etti.

'de meydana gelen ve su baskınlarına sebep oldu. İzmirli vatandaşlar yaşanan felaketin izlerini silerken 'li Başkanı 'in Harbiye'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte vurdumduymazca eğlenmesi İzmirli vatandaşları çileden çıkarttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından, İzmir'de gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle kentin birçok noktasında ev ve işyerlerini su basarken, trafikteki çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.



Su baskınları sonucu birçok ev ve iş yerinde hasar meydana geldi. Mağdur olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirirken kendi imkânları ile evlerindeki suları tahliye etmeye çalıştı.



BELEDİYEYE DEFALARCA SÖYLEDİK
Evi su basan vatandaşlardan Yılmaz Çiftçi, mahallenin arkasında bulunan derenin üstüne kömürlük yapıldığını iddia etti ve "Belediyeye defalarca söyledik, arka taraf berbat bir durumda. Sular evimize taşmış durumda, zararımızı kim ödeyecek. Mutfağımız, odalar berbat durumda. Oy istemeye geldi mi oy istiyorlar. Gece Allah'tan fark ettik. Fark etmesek bittik" dedi.



UYARILARI GÖRMEZDEN GELDİ KONSERE EĞLENMEYE GİTTİ
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meteorolojinin tüm uyarılarını görmezden gelerek, CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Harbiye'deki konserine gitti.

İzmir'i sel götürürken Tarkan konserinde eğlenen Tunç Soyer büyük tepkilere yol açtı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİzmir'de yine bilindik manzaralar! Kenti sel götürdü, CHP'li Tunç Soyer Tarkan konserinde eğlendi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri