Başkan Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği

74. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor... Başkan Erdoğan, ilk olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Kıbrıs'taki son durum ve mülteci sorunu ele alındı. Erdoğan, daha sonra Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler, mülteci sorunu, Türkiye'nin AB üyelik süreci ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi. Erdoğan, daha sonra Türkiye - Pakistan - Malezya Üçlü Toplantısı'na katıldı. Bu toplantının ardından Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babiş'i kabul etti.
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