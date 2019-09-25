Başkan Erdoğan'dan dünyaya adalet çağrısı

Dünyanın bir tarafı lüks içinde hayatını sürdürürken, diğer tarafta açlığın kol gezmesi kabul edilemez.
Şanslı azınlık robotları tartışırken, 1 milyarı aşkın bir insanın açlık sınırının altında yaşaması çok acıdır.
Dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.
SORUYORUM! İSRAİL'İN SINIRLARI NERESİ?
Bugün dünyamızda en çok adaletsizliğin yaşandığı yer Filistin topraklarıdır.
BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? Eğer alınan kararlara uyulmuyorsa BM ne işe yarıyor?
YALAN DÜNYA!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu'nda önemli mesajlar verdi:
Dünyanın bir tarafı lüks içinde hayatını sürdürürken, diğer tarafta açlığın kol gezmesi kabul edilemez.
Dünyanın şanslı azınlığı robotları tartışırken, 1 milyarı aşkın insanın açlık sınırının altında yaşaması acıdır.
Onun için tekrar ediyoruz. "Dünya 5'ten büyüktür." Zihniyetimizi de kurallarımızı değiştirme zamanı geldi.
Nükleer silahların her krizde koz olarak ortaya konması bizi rahatsız ediyor. Nükleer güç ya herkese yasak ya da herkese serbest olmalıdır.
Türkiye 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. 40 milyar dolar harcadık. Gelen para 3 milyar euro'dur.
Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynı durum sizin de başınıza gelebilir.
Bugün dünyamızda en çok adaletsizliğin yaşandığı yer Filistin topraklarıdır. İsrail insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. İsrail devletinin sınırları neresidir?
BM'nin İsrail'le ilgili aldığı kararlar uygulanmıyor. Peki ben soruyorum. O zaman BM ne işe yarıyor?
SESİMİZ ERDOĞAN
Başkan Erdoğan'ın BM'de yaptığı tarihi konuşmanın ardından Twitter'da açılan "Sesimiz Erdoğan" anlamına gelen İngilizce "#OurVoiceErdogan" etiketi yoğun ilgi gördü. Dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşti.
DARBECİ SİSİ'YE NET TAVIR
Başkan Erdoğan, BM'de Trump'ın masasında Mısır'ın darbeci lideri Sisi'yi görünce salona girmedi. Erdoğan, daha önce de BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un verdiği yemeğe Sisi'yle aynı masaya verildiği için katılmamış ve "Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam" demişti.
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