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  • Son Güncelleme: 25.09.2019 03:15

Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Sabah ile görüştü

Başkan , Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir el-Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'a geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Sabah ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir el-Sabah ile telefonda görüştü.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'a geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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