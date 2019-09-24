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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 09:20

Son dakika: sınırında yeni gelişme! Fırat'ın doğusunda ile 2. ortak kara devriyesi

Son dakika haberine göre sınırında ile arasındaki 2. ortak kara devriyesi başladı. Türk ve ABD'li yetkililer askeri araçlarla birlikte bölgeye girdi.

Suriye'ye ABD ile ortak devriyede yeni gelişme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Silahlı Kuvvetleri unsurları, 'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesine başladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 15 kilometre doğusunda Türk bayraklı 4 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek, ABD askeri konvoyuyla buluştu.

TSK ve ABD unsurları, Telabyad kırsalında kara devriyesi gerçekleştirecek.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

TSK ve ABD unsurları, daha önce bir kez ortak kara devriyesi, 6 defa da ortak helikopter uçuşu gerçekleştirmişti. Fırat'ın doğusunda, 8 Eylül'de gerçekleştirilen ortak kara devriyesi, yaklaşık 3 saat sürmüştü.

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