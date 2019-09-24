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  • 24.09.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 09:00

Sınav sorularını sızdıran 'cülere operasyon! 40 gözaltı kararı

Son dakika haberine göre 'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırması soruşturmasında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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