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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 08:07

11 ilde eş zamanlı u

haberine göre İzmir merkezli 11 ilde, /PYD'ye yönelik 3 ayrı soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen 16 komiser yardımcısının da bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

11 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen 16 komiser yardımcısının da bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik lar devam ediyor.

Bu kapsamda, 2011 yılında yapılan "polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme" sınavlarında yapılan usulsüzlük iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 16 komiser yardımcısı, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen 14 kişi ve Bank Asya'da hesabı bulunan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir başta olmak üzere İstanbul, Sivas, Adana, Ordu, Aydın, Nevşehir, Kahramanmaraş, Mersin, Karaman ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

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