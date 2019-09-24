Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari kırsalına düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklama, "Hakkâri kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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