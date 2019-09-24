Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne bir davası için gelen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi S.Ş.U. hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı. Tatlıtuğ'un 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı gün çekilen fotoğraftan sonra Hakim S.Ş.U izne ayrıldı.
- Güncel
- 24.09.2019
- Gazete
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim mazeret iznine ayrıldı
Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne bir davası için gelen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi S.Ş.U. hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı.
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