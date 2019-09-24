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ile fotoğraf çektiren hakim mazeret iznine ayrıldı

'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne bir davası için gelen oyuncu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 12. hakimi S.Ş.U. hakkında tarafından inceleme başlatıldı.

Fotoğraf davası
Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne bir davası için gelen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 12. hakimi S.Ş.U. hakkında tarafından inceleme başlatıldı. Tatlıtuğ'un 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı gün çekilen fotoğraftan sonra Hakim S.Ş.U izne ayrıldı.

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