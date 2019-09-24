Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.
BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.
BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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