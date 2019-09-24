Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.09.2019 23:35
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 00:01

Başkan Erdoğan ile arasındaki iş birliği protokolünün imza törenine katıldı

Başkan , () 74. görüşmeleri için bulunduğu 'ta, ile arasındaki iş birliği imza törenine katıldı.

THY'den önemli iş birliği!
Türkiye , () 74. görüşmeleri için bulunduğu 'ta, ile arasındaki iş birliği protokolünün imza törenine katıldı.

BM Genel Merkezi'ndeki programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı ile BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos da yer aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan THY ile Medeniyetler İttifakı arasındaki iş birliği protokolünün imza törenine katıldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri