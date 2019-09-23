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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 05:13

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, 'ta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, Sudan Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah ve Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ayrı ayrı görüştü.




Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta temaslarına devam eden Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşme gerçekleştirdi.

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