Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta temaslarına devam eden Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşme gerçekleştirdi.
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