



Tatil için Muğla'nın bazı ilçelerine gelen İngiliz turistlerin ülkesine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından tahsis edilen 471 koltuk kapasiteli yolcu uçağı, Dalaman'daki 222 Thomas Cook yolcusunu Londra'da Gatwick Havalimanı'na götürmek üzere havalandı.



