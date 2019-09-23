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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 03:56

'un iflası Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi!

Tatil için 'nın bazı ilçelerine gelen İngiliz turistlerin ülkesine dönmesi için İngiliz Kurumu tarafından tahsis edilen 471 koltuk kapasiteli yolcu uçağı, Dalaman'daki 222 yolcusunu Londra'da 'na götürdü.



Tatil için Muğla'nın bazı ilçelerine gelen İngiliz turistlerin ülkesine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından tahsis edilen 471 koltuk kapasiteli yolcu uçağı, Dalaman'daki 222 Thomas Cook yolcusunu Londra'da Gatwick Havalimanı'na götürmek üzere havalandı.

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