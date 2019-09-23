Tatil için Muğla'nın bazı ilçelerine gelen İngiliz turistlerin ülkesine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından tahsis edilen 471 koltuk kapasiteli yolcu uçağı, Dalaman'daki 222 Thomas Cook yolcusunu Londra'da Gatwick Havalimanı'na götürmek üzere havalandı.
Thomas Cook'un iflası Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi!
Tatil için Muğla'nın bazı ilçelerine gelen İngiliz turistlerin ülkesine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından tahsis edilen 471 koltuk kapasiteli yolcu uçağı, Dalaman'daki 222 Thomas Cook yolcusunu Londra'da Gatwick Havalimanı'na götürdü.
- IMF ile gizli kapaklı görüşen Öztrak'ın eski açıklamaları ile çelişkisi!
- PKK'ya peş peşe ağır darbe!
- AK Parti'den ceza indirimi açıklaması! Af çıkacak mı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.