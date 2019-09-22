Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 00.17'de İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.09.23 00:43:48 38.7342 26.5747 4.6 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.23 00:17:38 38.1210 26.8137 11.8 -.- 3.0 2.9 KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel
2019.09.23 00:05:36 40.4600 26.8145 10.9 -.- 1.5 -.- DEMIRTEPE-GELIBOLU (CANAKKALE) İlksel
2019.09.22 22:36:06 39.4613 39.0290 5.0 -.- 2.7 -.- KEMERYAKA-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2019.09.22 22:02:13 37.8260 27.3790 4.9 -.- 1.6 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2019.09.22 21:44:42 38.6182 42.9235 5.3 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel
2019.09.22 18:30:45 40.8395 28.2103 9.6 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.22 17:16:55 37.5625 26.8912 18.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.22 16:47:48 39.5408 26.0070 13.9 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.22 16:31:46 40.6332 29.0422 8.5 -.- 1.2 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.09.22 16:19:14 40.6202 28.4100 5.0 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.22 15:13:21 41.5918 25.3435 6.3 -.- 3.6 3.6 BULGARISTAN İlksel
2019.09.22 14:26:59 40.6662 29.1338 12.8 -.- 2.2 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.09.22 13:54:59 37.1463 34.6363 1.1 -.- 2.4 -.- KORMENLIK-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2019.09.22 12:17:33 36.7887 27.1567 4.3 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.22 10:42:20 38.7067 43.1517 5.2 -.- 2.1 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
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