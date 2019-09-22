

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜRKEN Vakfı geleneksel yemeğinde ABD'de açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada gençlere önemli mesajlar verdi.

Başkan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Günümüzde artık tek bir alanda uzmanlaşma beli meslek gurupları dışında değerini yitirmiştir. Çok yönlü insanların daha fazla rağbet gördüğüne şahit oluyoruz. Biz devlet olarak sizlerle beraber tüm gençlerimizin eğitim ortamını iyileştirmek için mücadele veriyoruz. Üniversitelerimizi sayısını artırdık. 76'dan 206'ya çıkardık hem de akademik kapasitelerini güçlendirdik. Türkiye'yi bir eğitim-öğretim üssüne çevirdik.

"REFORMİST BİR EĞİTİME GEÇMİŞ BULUNUYORUZ"

Devlet olarak tüm gençlerimizin eğitim öğretim imkânlarını geliştiriyoruz. Daha özgürlükçü, daha yenilikçi, reformist bir eğitime geçmiş bulunuyoruz. Hayatta en büyük zenginlik para biriktirmek değil, sağlam dostlukların olmasına bağlıdır.





Kalpleri bir, hedefleri, inançları, umut ve sevdaları bir topluluğun aşamayacağı hiçbir engel yoktur.

Bir insanı güçlü yapan düşünceleridir. İnsan hayal kurabildiği müddetçe vardır, canlıdır, diridir. Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına asla müsaade etmeyin.

"FETÖ'CÜ ALÇAKLARIN GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATIN"

Bu ülkede ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren pek çok lobi bulunuyor. FETÖ'cü hainlerin iki ülke ilişkilerini zehirlemek ve Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için yoğun bir gayret içinde olduğunu biliyoruz. Biz 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu örgütün ipliğini tüm dünyada ortaya çıkarmakta kararlıyız. İşledikleri suçların hesabını tek tek soracağız. Yoğun bir diplomasisi ABD'de devam ediyor. FETÖ'cü alçakların gerçek yüzünü anlatmanızı istiyorum.







"FETÖ'NÜN İADESİ İÇİN YOĞUN DİPLOMASİSİ DEVAM EDİYOR"

Örgüt elebaşı (FETÖ) ve diğer teröristlerin ülkemize iadesi için Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın yoğun diplomasisi Amerika'da devam ediyor.