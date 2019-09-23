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Pilot Beril Gebeş’in cenazesi 18 aydır bulunamadı

İran'da 2018 yılında meydana gelen iş jeti kazasının üzerinden 18 ay geçmesine rağmen uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı.

'Beril'sizlik
Başaran Holding'in veliahtı Mina Başaran, arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yapmak için jetle Dubai'ye doğru havalandı. Ancak dönüş yolunda büyük bir acı yaşandı. Mina ile birlikte 11 kişiyi taşıyan iş jeti, 11 Mart 2018'de İran'da yere çakıldı. Korkunç kazada 11 kişi hayata gözlerini kapadı. Kazanın üzerinden 18 ay geçmesine rağmen uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı. Ayrıca kazayla ilgili ön raporu açıklayan İran Sivil Havacılık Kurumu'nun, nihai raporu hala hazırlanmadı.

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