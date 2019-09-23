Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
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