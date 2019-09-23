Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.09.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 10:08

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 'ten 'yla ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu, " teşkilatından ve sonrasında sadece yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: İçişleri Bakanlığı, Emniyet'ten KHK'yla ihraç edilenlerin sayısını açıkladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri