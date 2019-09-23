Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.09.2019 14:33
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 14:33

99/4 açıklandı mı? Yedek Astsubay ve er sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır?

99/4 heyecanla bekleniyor. MSB'nin takvimine göre, Kasım celbi askerlik yerlerinin bugün açıklanacağı bildirilmişti. Er ve Yedek Astsubay sınıflandırma sonucu için araştırmalar sürüyor. Peki, 99/4 ? Yedek Astsubay ve er sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır?

99/4 askerlik yerleri açıklandı mı?

99/4 askerlik yerleri açıklandı mı? Kasım celbinde silahaltına alınacak yükümlüler, askerlik yerlerini merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yayınlanan Kasım celp duyurusunda askerlik yerlerinin bugün açıklanacağı bildirilmişti. Peki, 99/4 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Yedek Astsubay ve er sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır? işte ayrıntılar...

99/4 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2019 Kasım 6 aylık er celbi sınıflandırma sonuçları henüz açıklanmadı. 99/4 askerlik yerleri gün içerisinde açıklanacak. Askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilmektedir. Askerlik yerleri açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak, 99/4 askerlik yerlerinizi sorgulayabilirsiniz.

2019 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

İşte MSB tarafından yayınlanan 99/4 celp dönemi duyurusu:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri99/4 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Yedek Astsubay ve er sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri