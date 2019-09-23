99/4 askerlik yerleri açıklandı mı? Kasım celbinde silahaltına alınacak yükümlüler, askerlik yerlerini merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yayınlanan Kasım celp duyurusunda askerlik yerlerinin bugün açıklanacağı bildirilmişti. Peki, 99/4 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Yedek Astsubay ve er sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır? işte ayrıntılar...

99/4 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2019 Kasım 6 aylık er celbi sınıflandırma sonuçları henüz açıklanmadı. 99/4 askerlik yerleri gün içerisinde açıklanacak. Askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilmektedir. Askerlik yerleri açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak, 99/4 askerlik yerlerinizi sorgulayabilirsiniz.

2019 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYIN