Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, FETÖ'nün Amerikan kamuoyu için oluşturduğu tehlikeye işaret etti. "FETÖ'nün yalnızca Türkiye'nin bir problemi olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu şer örgüt, Amerikan vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine geçirdiğinden beri sizin de büyük bir sorununuz" dedi.
ÖZTÜRK YILMAZ PARTİ KURUYOR
CHP'nin Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileriyle dikkat çekti. Parti tüzüğüne aykırı eylemleri nedeniyle disipline verildi. Alınan kararla partisinden ihraç edildi. Önceki gün yaptığı açıklamada ise yeni bir parti kuracağını belirterek ilkelerini ve hedeflerini dile getirdi.
PKK'YA AĞIR DARBE
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine geçit vermedi. Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Sinaht ve Haftanin bölgelerine yeni komando taburları indirildi. Önceki gün Haftanin Vadisi'ndeki Şeraniş bölgesine düzenlenen nokta operasyonla 1'i bölge sorumlusu 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Öte yandan kış üslenmesi için hazırlık yapan bir grup terörist Siirt Pervari'deki Herekol Dağı kırsalında tespit edildi. JÖH timlerinin katıldığı hava desteli operasyonda 5 terörist ölü olarak ele geçirildi.
7 İLE BYLOCK OPERASYONU
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı soruşturma başlattı. Adana merkezli İstanbul, Bursa Konya, Mardin, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta örgüt içi haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı belirlenen 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında asker, öğretmen, hemşire ve gazetecilerin bulunduğu açıklandı.
YPG'YE 200 TIR TERÖR YARDIMI
ABD, teröre hizmette sınır tanımadı. Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye destek çıktı. Dün, Irak'tan Suriye'ye 200 TIR dolusu inşaat malzemesi, kapalı kasa, prefabrik ev ve yakıt tankeri yolladı. DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin, Suriye'de halen 18 üssü ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.
ANKESÖRDE İKİNCİ PERDE
FETÖ'NÜN TSK, MİT, Emniyet ve bakanlıklardaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar tespit edildi. Örgütün, general, albay, yarbay binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve teğmenleri ankesörlülerden 8 kez art arda aradığı belirlendi. Diğer kriptoların da tespit edilmesi için arama sayısı 8'den 5'e indirildi.
YÜKSEL TEMEL
ÖZTÜRK YILMAZ PARTİ KURUYOR
CHP'nin Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileriyle dikkat çekti. Parti tüzüğüne aykırı eylemleri nedeniyle disipline verildi. Alınan kararla partisinden ihraç edildi. Önceki gün yaptığı açıklamada ise yeni bir parti kuracağını belirterek ilkelerini ve hedeflerini dile getirdi.
PKK'YA AĞIR DARBE
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine geçit vermedi. Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Sinaht ve Haftanin bölgelerine yeni komando taburları indirildi. Önceki gün Haftanin Vadisi'ndeki Şeraniş bölgesine düzenlenen nokta operasyonla 1'i bölge sorumlusu 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Öte yandan kış üslenmesi için hazırlık yapan bir grup terörist Siirt Pervari'deki Herekol Dağı kırsalında tespit edildi. JÖH timlerinin katıldığı hava desteli operasyonda 5 terörist ölü olarak ele geçirildi.
7 İLE BYLOCK OPERASYONU
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı soruşturma başlattı. Adana merkezli İstanbul, Bursa Konya, Mardin, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta örgüt içi haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı belirlenen 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında asker, öğretmen, hemşire ve gazetecilerin bulunduğu açıklandı.
YPG'YE 200 TIR TERÖR YARDIMI
ABD, teröre hizmette sınır tanımadı. Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye destek çıktı. Dün, Irak'tan Suriye'ye 200 TIR dolusu inşaat malzemesi, kapalı kasa, prefabrik ev ve yakıt tankeri yolladı. DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin, Suriye'de halen 18 üssü ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.
ANKESÖRDE İKİNCİ PERDE
FETÖ'NÜN TSK, MİT, Emniyet ve bakanlıklardaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar tespit edildi. Örgütün, general, albay, yarbay binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve teğmenleri ankesörlülerden 8 kez art arda aradığı belirlendi. Diğer kriptoların da tespit edilmesi için arama sayısı 8'den 5'e indirildi.
YÜKSEL TEMEL
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