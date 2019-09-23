Pasaportlarımız, ülkelerimiz ayrı olsa da yönümüz bir, kıblemiz birdir. Başkalarının bizim için yazdığı acı reçeteleri takip etmekten kurtulmalıyız.
LINDSEY GRAHAM'DAN F-35 MESAJI
Erdoğan'ın kabul ettiği ABD'li Senatör: Türkiye F-35 ortaklığına geri alınmalı.
YÖNÜMÜZ BİRKIBLEMİZ BİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için bulunduğu ABD'de Türk, Soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu. Yaptığı konuşmada, önemli mesajlar verdi:
PASAPORTLARIMIZ ülkelerimiz ayrı olsa da yönümüz bir kıblemiz birdir. Bizi kimse bölemez...
BİRLİK olmalıyız. Yoksa başkalarının bizim için yazdığı acı reçeteleri takip etmekten kurtulamayız. Biz hakkımızı aramazsak kimse bize onları lütuf olarak vermeyecektir. Türkiye olarak sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.
TÜM dünyada bilhassa batı toplumlarında Müslümanlar'a karşı ön yargılı yaklaşımların zemin kazandığını görüyoruz.
TERÖR örgütlerini TIR'lar dolusu silaha boğanların, dökülen Müslüman kanında payı olduğunu biliyoruz.
BİRİLERİ istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, merhum Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz.
FETÖ'nün maskesini indireceğiz. Pensilvanya'daki teröristbaşının iadesi için gerekli adımları attık, atıyoruz.
TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ
BAŞKAN Erdoğan ABD'de başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan Donald Trump ile dün telefon görüşmesi yaptı. Yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
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