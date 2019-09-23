asal.msb.gov.tr: 99/4 askerlik yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kasım celbinde askere gidecek olan vatandaşlar askerlik yerlerini nasıl sorgulayacaklarını merak ediyorlar. MSB ASAL tarafından yayınlanan duyuruda, konu ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ASAL MSB ile 99/4 askerlik yerleri açıklandı mı? e Devlet giriş ile Kasım celbi yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan pencerede arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın. Milli Savunma Bakanlığı kategorisinin altında 12 Ocak'tan itibaren askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.

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