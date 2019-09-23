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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 16:25

: ! giriş: Kasım celbi sonucu sorgulama

adresinde 99/4 Kasım ayı askerlik yeri sorgulama işlemleri oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 2019 Kasım 6 aylık er celbi sınıflandırma sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından askerlik süresi 6 aya düşmüştü. 99/4 askerlik yerleri, yükümlüler tarafından merak ediliyor. , Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. sayfası için MSB resmi internet sitesi E-devlet kullanılıyor. E-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, askerlik yerleri öğrenme nasıl yapılır? İşte 99/4 celp dönemi askerlik yerleri sorgulama işlemleri...

99/4 askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

asal.msb.gov.tr: 99/4 askerlik yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kasım celbinde askere gidecek olan vatandaşlar askerlik yerlerini nasıl sorgulayacaklarını merak ediyorlar. MSB ASAL tarafından yayınlanan duyuruda, konu ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ASAL MSB ile 99/4 askerlik yerleri açıklandı mı? e Devlet giriş ile Kasım celbi yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan pencerede arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın. Milli Savunma Bakanlığı kategorisinin altında 12 Ocak'tan itibaren askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.

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HaberlerGüncel Haberleriasal.msb.gov.tr: 99/4 Kasım ayı askerlik yeri öğrenme! e Devlet giriş: Kasım celbi yedek subay sonucu sorgulama
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