Her yıl 23 Eylül tarihinde oluşum gösteren Sonbahar Ekinoksu, astronomik açıdan incelendiğinde bu tarihten itibaren gündüzlerin kısalmaya, gecelerin ise giderek uzamaya başlayacağının göstergesi olmaktadır. 23 Eylül Durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°lik açı ile düşer. gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar.

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır.

İşte Google tarafından hazırlanan Doodle...

23 EYLÜL EKİNOKSTA NELER YAŞANIR?

23 Eylül Durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°lik açı ile düşer. gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

23 EYLÜL EKİNOKSUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ekvatorda gölge boyu sıfırdır.

Kuzey Yarımkürede Sonbahar, Güney Yarımkürede İlkbaharın başladığı tarihtir.

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğettir.

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a dik açı ile düşer.

Gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir.

Kuzey Kutbu'nda 6 ay gecenin, Güney Kutbu'nda 6 ay gündüzün süreceği günlerin başlangıcıdır.

23 Eylül tarihinden itibaren Kuzey Yarımkürede geceler, Güney Yarımkürede gündüzler daha uzun olmaya başlar.