Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.09.2019 03:33
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 03:33

Başkan Erdoğan, heyetini kabul etti

Başkan , heyetini kabul etti. Yarım saat süren kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Başkan Erdoğan'dan önemli kabul

Türkiye Cumhurbaşkanı , heyetini kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hilton Midtown Otel'indeki Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

Yarım saat süren kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan, Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri