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  • Son Güncelleme: 22.09.2019 23:38

Başkan Erdoğan 'de Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüştü

Başkan , Müslüman toplumunun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

Başkan Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüştü

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için 'nin kentinde bulunan Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle Hilton Midtown Otel'de düzenlenen yemekte buluştu.
Basına kapalı yemeğe Dışişleri Bakanı , İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

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