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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 10:23

Yeni atanan son dakika 2019! Emniyet Müdürleri ataması kimlerin yeri değişti?

Yeni atanan son dakika Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi 49 ilin Emniyet Müdürü değişti.Yeni atanan emniyet müdürlerinin kimler olduğu ise merak ediliyor. Başkan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, Personel Daire Başkanı Ahmet Şengün, Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular atanırken, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüten 1. Hukuk Müşaviri Selami Hüner bu göreve asaleten getirildi. İşte yeni atanan son dakika emniyet müdürleri listesi 2019!

Yeni atanan son dakika emniyet müdürleri isim listesi

Yeni atanan son dakika Emniyet Müdürleri isim listesi 2019! İşte Emniyet Müdürleri atama Kararnamesi! Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile 49 ilin Emniyet Müdürü de değiştirildi.Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile de boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine yeni atama yapıldı. İşte yeni atanan emniyet müdürleri! Detaylar haberimizde... Kararname ile 49 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, bu illerden 14'ünün emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak polis başmüfettişliği görevlerine getirildi.Atama kararnamesi ile 49 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar şöyle:

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