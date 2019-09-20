Yeni atanan son dakika Emniyet Müdürleri isim listesi 2019! İşte Emniyet Müdürleri atama Kararnamesi! Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile 49 ilin Emniyet Müdürü de değiştirildi.Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile de boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine yeni atama yapıldı. İşte yeni atanan emniyet müdürleri! Detaylar haberimizde... Kararname ile 49 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, bu illerden 14'ünün emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak polis başmüfettişliği görevlerine getirildi.Atama kararnamesi ile 49 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar şöyle:

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