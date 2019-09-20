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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 10:24

'de korkunç olay! Daireden kötü kokular gelince...

'in Gaziemir ilçesindeki bir apartmanın 5'inci katında bulunan daireden gelen kötü kokular, komşuları harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis, evinde yalnız yaşayan 'nun cansız bedenine ulaştı.

İzmir'de korkunç olay! Daireden kötü kokular gelince...

'in Gaziemir ilçesinde, 5 gün önce öldüğü tahmin edilen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Zafer Mahallesi 813 sokaktaki bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 'dan bir süredir haber alamayan ve Zorlu'nun dairesinden yoğun bir şekilde kötü kokuların geldiğini fark eden komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, bir süre Zorlu'nun kapısını çaldı fakat açan olmayınca ekipler adrese çilingir çağırdı.

Çilingir yardımı ile daireye girdi. Dairede inceleme yapan ekipler, talihsiz adamı banyoda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Zorlu'nun yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilirken, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Zorlu'nun cenazesi savcının incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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