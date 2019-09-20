Pendik Aydos Ormanı'nda dün akşam saatlerinde orman yangını çıkmış, yangın itfaiye tarafından söndürülmüştü. Olayla ilgili kundaklamadan şüphelenen ekipler güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

KUNDAKÇI GÖZALTINDA

Yapılan incelme sonrası bir kişi Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs ardında terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü. Şahsın sorgusu devam ediyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ: TERÖR BAĞLANTISI TESPİT ETTİK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik'deki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüphelinin, terör bağlantısının bulunduğunu belirterek, "Burada orman yangınlarıyla terörün ilintisini de tamamen ortaya çıkarmış oluyoruz." dedi.

İzmir programı kapsamında Kınık ilçesinde belediyeyi ziyaret eden Pakdemirli, daha sonra Bakırçay Kanal Temizliği Şantiyesi'ne geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir zanlının yakalandığını anımsattı.

Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştüğünü aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Duyarlı bir vatandaşımızın cep telefonu kamerasıyla çekip kolluk kuvvetlerine iletmiş olduğu bir ihbarla başlayan, tespitle devam eden ve yakalanmayla da sonuçlanan bir durumla karşı karşıyayız. Bu yaz yangınlar çıktığından beri birçok yangınla ilgili ciddi şüphelerimiz olduğunu söylemiştim. Çünkü aynı anda aynı yerde veya aynı anda çok farklı lokasyonlarda farklı farklı yangınların çıkması nedeniyle bu işin kasıtlı ve terörle ilgili olabileceğine dair benim de bazı tespitlerim olmuştu. Takip eden günlerde de seyreden yangınların çoğunun PKK tarafından üstlenilmesi vardı. Bununla ilgili araştırmalar, kolluk kuvvetlerimiz tarafından devam ediyor. Ancak bugün yakalanan vatandaşla ilgili görünen o ki bir terör bağlantısı mevcut. Burada orman yangınlarıyla terörün ilintisini de tamamen ortaya çıkarmış oluyoruz."

Ülke genelinde ve İzmir'de, siyasetçilerin bu işi bir türlü kabullenmediğine dikkati çeken Pakdemirli, muhalefet temsilcilerinden de terör örgütünün çıkardığı yangınları lanetleyen açıklamalar beklediklerini belirtti.

Tuncay Özkan'ın yangınlarla ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Pakdemirli, "Bu milletvekilimiz lanetlerse muhatap alabiliriz. Önce dediler ki 'siz bu işe müdahale edemediniz.' PKK üstlendi. 'Yok. Siz yakmadınız, AK Parti söndüremedi' dediler. Gene ortaya PKK ile ilgili bir durum çıktı. Ne açıklayacaklarını merak ediyorum. Milletvekillerimizi kamuoyunun vicdanına terk ediyorum." diye konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiği'nden Pendik'teki orman yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, "Amatör kameralar tarafından görüntülenen Y.A. , ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir" denildi.



Pendik'te dün çıkan orman yangınıyla ilgili çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği şüpheli gözaltına alındı.

Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çevredekiler tarafından yangın çıkarırken cep telefonuyla görüntülenen bir kişi gözaltına alındı.



Bu arada İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada "Dün saat 17:46 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı'na 'Aydos Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli kişi' ihbarı yapılmıştır. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşgale uyan Y.A. isimli kişi, yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede ve orman içerisinde yakalanarak, Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilmiştir. Amatör kameralar tarafından görüntülenen Y.A. , ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümü'zce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir" denildi.