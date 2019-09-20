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  • 20.09.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 09:27

Son dakika: merkezli / operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı.

Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'ın yanı sıra , ve 'de aralarında eski polis memuru, özel sektör çalışanı ve öğretmenlerin bulunduğu şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan M.K.A, E.İ, M.B, S.A.P, A.T, M.K, M.Ç, A.K. ve F.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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