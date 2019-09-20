Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Kazakistan'da tarih yazdı. 4. kez dünya şampiyonluğunu kazandı. Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı. Göğsümüzü kabarttı. Önceki gün sessiz sedasız Türkiye'ye dönüş yaptı. Havalimanında yanında sadece ailesi ve birkaç gazeteci vardı. Transferleri havalimanında coşkuyla karşılayan binler, şampiyon sporcuyu yalnız bıraktı.
Sessiz bir törenle karşılanan Rıza Kayaalp, altın madalyayla döndüğü ülkesinde buruk bir sevinç yaşadı. Haber müdürümüz Mevlüt Yüksel, dün şampiyonu aradı.
Kayaalp, duygularını şu sözlerle paylaştı: Güreşçi olarak zor bir başarıya imza attım. Ülkemde coşkuyla karşılanmak elbette beni çok mutlu ederdi. Ancak 4 şampiyonluğa rağmen 10 yıldır böyle bir karşılama olmadı. 10 yıldır üzülüyorum. Ama bana ülkemi dünyada başarıyla temsil etmek ve Ay-Yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırmak yetiyor. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim."
MEVLÜT YÜKSEL
Sessiz bir törenle karşılanan Rıza Kayaalp, altın madalyayla döndüğü ülkesinde buruk bir sevinç yaşadı. Haber müdürümüz Mevlüt Yüksel, dün şampiyonu aradı.
Kayaalp, duygularını şu sözlerle paylaştı: Güreşçi olarak zor bir başarıya imza attım. Ülkemde coşkuyla karşılanmak elbette beni çok mutlu ederdi. Ancak 4 şampiyonluğa rağmen 10 yıldır böyle bir karşılama olmadı. 10 yıldır üzülüyorum. Ama bana ülkemi dünyada başarıyla temsil etmek ve Ay-Yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırmak yetiyor. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim."
MEVLÜT YÜKSEL
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