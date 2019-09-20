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hem ders verdi hem de sitem etti! "10 yıldır böyle karşılanıyorum..."

, ’da rakibini mindere serdi. 4. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçti. Transferler için saatlerce havaalanında bekleyen binler, şampiyonu karşılamaya gitmedi. Milli sporcumuz ise hem ders verdi hem de sitem etti: 10 yıldır böyle karşılanıyorum... Elbette üzülüyorum. Ancak benim için önemli olan ülkemizi gururla temsil etmek.

Min'ders'!
Milli güreşçimiz , 'da tarih yazdı. 4. kez dünya şampiyonluğunu kazandı. Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı. Göğsümüzü kabarttı. Önceki gün sessiz sedasız 'ye dönüş yaptı. Havalimanında yanında sadece ailesi ve birkaç gazeteci vardı. havalimanında coşkuyla karşılayan binler, şampiyon sporcuyu yalnız bıraktı.



Sessiz bir törenle karşılanan Rıza Kayaalp, altın madalyayla döndüğü ülkesinde buruk bir sevinç yaşadı. Haber müdürümüz Mevlüt Yüksel, dün şampiyonu aradı.



Kayaalp, duygularını şu sözlerle paylaştı: Güreşçi olarak zor bir başarıya imza attım. Ülkemde coşkuyla karşılanmak elbette beni çok mutlu ederdi. Ancak 4 şampiyonluğa rağmen 10 yıldır böyle bir karşılama olmadı. 10 yıldır üzülüyorum. Ama bana ülkemi dünyada başarıyla temsil etmek ve Ay-Yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırmak yetiyor. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim."

MEVLÜT YÜKSEL

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