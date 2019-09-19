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  • Son Güncelleme: 19.09.2019 22:24

Terör örgütü 'ın infazcısı 'de yakalandı!

terör örgütü adına infazlar gerçekleştirdiği ve 'ye girdiği tespit edilen isimli zanlı, 'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

DEAŞ'ın infazcısı İzmir'de yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün infaz timi mensubu olduğu bildirilen ve 'den yasa dışı yollarla 'ye giriş yapan zanlı 'ın İzmir'de olduğunu belirledi.

Buca ilçesinde bir evde saklandığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyete götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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