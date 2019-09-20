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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 09:00

'li larını ödemedi! Müteahhitler iflasın eşiğine geldi!

'li 'nin iştiraklerinden olan 'dan alacağını alamayan müteahhitler ekonomik zora girdi. Hatta bazı müteahhitler iflasla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. CHP'li Başkan 'den randevu talep eden ama geri dönüş alamayan müteahhitler, "Durum çok vahim. Birçoğumuz iş makinalarını satışa çıkardı. Aileleri ile birlikte yaklaşık 20 bin kişi mağdur durumda. Bazı arkadaşlarımız içine düştükleri sıkıntı nedeniyle intiharın eşiğine geldi" dedi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlarını ödemedi! Müteahhitler iflasın eşiğine geldi!

Yerel seçimlerde göreve gelen 'li Başkanı 'in adı larla anılmaya başladı.

Genel Müdürlüğü'ndeki mali kriz, kuruma iş yapan firmaları vurdu. İZSU kendisine iş yapan firmalara hak edişlerini zamanında ödemeyince piyasaya 200 milyon liraya yakın borç birikti. İflasın eşiğine gelen li müteahhitler duruma isyan etti. 50'ye yakın müteahhidin hak edişleri ödenmediği için çok zor durumda olduklarını belirten İzmirli bir iş adamı, "Karşımızda muhatap bulamıyoruz. Neden böyle oldu diye sorduğumuzda da döneminde biriken borçları gerekçe gösteriyorlar" diye konuştu.

İNTİHARA KADAR GİDER
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den randevu talep etmelerine rağmen geri dönüş olmadığını belirten müteahhitler, "Kurban Bayramında maaşlarını ödeyemediğimiz için birçok çalışanımız memleketine, ailesinin yanına dahi gidemedi. Durum çok vahim. Birçoğumuz iş makinalarını satışa çıkardı. Aileleri ile birlikte yaklaşık 20 bin kişi mağdur durumda. Bazı arkadaşlarımız içine düştükleri sıkıntı nedeniyle intiharın eşiğine geldi" diyerek yaşanan durumu özetledi.

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