CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlarını ödemedi! Müteahhitler iflasın eşiğine geldi!

Yerel seçimlerde göreve gelen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in adı borçlarla anılmaya başladı.

İZSU Genel Müdürlüğü'ndeki mali kriz, kuruma iş yapan firmaları vurdu. İZSU kendisine iş yapan firmalara hak edişlerini zamanında ödemeyince piyasaya 200 milyon liraya yakın borç birikti. İflasın eşiğine gelen İzmirli müteahhitler duruma isyan etti. 50'ye yakın müteahhidin hak edişleri ödenmediği için çok zor durumda olduklarını belirten İzmirli bir iş adamı, "Karşımızda muhatap bulamıyoruz. Neden böyle oldu diye sorduğumuzda da Aziz Kocaoğlu döneminde biriken borçları gerekçe gösteriyorlar" diye konuştu.



İNTİHARA KADAR GİDER

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den randevu talep etmelerine rağmen geri dönüş olmadığını belirten müteahhitler, "Kurban Bayramında maaşlarını ödeyemediğimiz için birçok çalışanımız memleketine, ailesinin yanına dahi gidemedi. Durum çok vahim. Birçoğumuz iş makinalarını satışa çıkardı. Aileleri ile birlikte yaklaşık 20 bin kişi mağdur durumda. Bazı arkadaşlarımız içine düştükleri sıkıntı nedeniyle intiharın eşiğine geldi" diyerek yaşanan durumu özetledi.