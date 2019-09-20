30 bin kişi tahliye edilecek! Yargı paketi taslak metni son dakika sunuldu! Af var mı, kimler yararlanacak? İşte son gelişme. AK Parti yargı paketi taslak metnini MHP'ye sundu. AK Parti, MHP'den sonra yargı paketini, CHP ve İYİ Parti'ye götürecek. Taslak metne göre, sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları, suç oluşturmayacak. İfade özgürlüğü kapsamında özellikle gazeteciler ve akademisyenler hakkında yapılan soruşturmalar bakımından, terör propagandası suçunun düzenlendiği ikinci fıkraya hukuka uygunluk nedeni ekleniyor. Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile isim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

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