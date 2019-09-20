30 bin kişi tahliye edilecek! Yargı paketi taslak metni son dakika sunuldu! Af var mı, kimler yararlanacak? İşte son gelişme. AK Parti yargı paketi taslak metnini MHP'ye sundu. AK Parti, MHP'den sonra yargı paketini, CHP ve İYİ Parti'ye götürecek. Taslak metne göre, sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları, suç oluşturmayacak. İfade özgürlüğü kapsamında özellikle gazeteciler ve akademisyenler hakkında yapılan soruşturmalar bakımından, terör propagandası suçunun düzenlendiği ikinci fıkraya hukuka uygunluk nedeni ekleniyor. Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile isim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
30 bin kişi tahliye edilecek! Yargı paketi taslak metni son dakika sunuldu! Af var mı, kimler yararlanacak?
Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yargı paketi ile ilgili taslak metin MHP'ye Ak Parti tarafından sunuldu. Bu bağlamda MHP, CHP ve İYİ Parti ile uzlaşma halinde Meclis'e sunulması beklenen yargı paketinin içerisinde İstinaf Mahkemeleri, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Pasaport Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunları'nda değişiklik öngörülüyor. Daha önce AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise yargı paketinde idam cezasına ilişkin bir düzenleme olmadığını söyledi. İfade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor. Peki Af'tan kimler yararlanacak? İşte yargı paketi metni...
- BM açıkladı! Her 11 saniyede bir bebek...
- Gara'da PKK'ya çok ağır darbe!
- Cumhurbaşkanlığı'ndan Kapalı Maraş ile ilgili flaş açıklama
- Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal edildi
- TEKNOFEST katılımcılarını yağmur bile durduramadı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.